Vagina de tu pareja puede sufrir depresión, según un estudio

¿Tu novia ya no quiere tener sexo contigo? ¿Alguna vez has notado que le duele la penetración? Bueno, pues aunque no lo creas, puede que su vagina esté deprimida. Generalmente se le atribuyen la mayoría de los dolores íntimos infecciones, a hongos y a otro tipo de enfermedades de transmisión sexual, sin embargo, la “atrofia vaginal” es más común de lo que piensas.

Esta condición se da en mayor medida durante la menopausia, debido a que el organismo de la mujer produce menos estrógeno que de lo normal, lo que afecta directamente la flora vaginal.

De acuerdo a la clínica Mayo de Estados Unidos, esta enfermedad incluye síntomas como ardor, comezón, dificultad al orinar y dolor durante el coito.

Es muy importante tener una vida sexual sana tanto en pareja como individualmente”, aseguró el terapeuta sexual, Louise Mazanti.

El estrógeno es el responsable de regular el ciclo menstrual de la mujer, además de que se encarga de reforzar la pared vaginal, por lo que una disminución de esta hormona puede terminar en atrofia vaginal.



Pero ¿por qué mi pareja podría padecer esto?

“Las mujeres que fuman regularmente, que no han tenido hijos o que no tienen sexo regularmente ni se masturban son las que corren mayor riesgo “, de acuerdo a un artículo publicado en The New York Post.

Así que ya lo sabes, es momento de que convenzas a tu pareja de que tenga intimidad contigo con mayor frecuencia. Es por su propio bien.