Policía evitó que un joven de 23 años se lance de un puente en el sur de Quito

Un joven de 23 años se encontraba en el filo de un puente peatonal ubicado en las calles Upano y Napo del barrio Chimbacalle, sur de Quito, pero la rápida intervención de la Policía Nacional evitó que el hombre se quite la vida.

Esto ocurrió a las 23:20 del lunes 20 de septiembre y todo quedó registrado en videos que fueron compartidos por las redes sociales de la Policía. Según información de los agentes, el joven se encontraba muy alterado y amenazaba a los efectivos para que no se les acerque. “Me quiero morir, aléjense”, gritaba el muchacho. Moradores del sector que se encontraban también le decían palabras de aliento al hombre para que no cometa el suicidio.

En una acción oportuna, el grupo de policías logró tranquilizar al joven y lo sujetaron para salvarlo. De inmediato fue llevado a una casa de salud y se pudo conocer que atravesaba problemas sentimentales con su pareja.

