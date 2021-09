Asambleísta Fernando Villavicencio pide renuncia de Guadalupe Llori

El asambleísta por la Alianza Honestidad, Fernando Villavicencio, instó a la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, a renunciar. Según el funcionario, este es el primer paso para realizar un exorcismo en esta entidad.

“Esta Asamblea no solo sufre de estas acciones irregulares sino que no tiene una estrategia, la Asamblea no tiene liderazgo. Lo que está haciendo en unos sectores es poniéndole un dique la Ejecutivo”.

“Cenas VIP, Almuerzos VIP, gastos VIP. Yo creo que esta Asamblea debe hacerse un gran exorcismo, debemos empezar con la renuncia de la presidenta”, enfatizó.

Más gastos

Villavicencio, previo a sus declaraciones, publicó el monto que habría gastado Llori en su reciente visita al Tena. La presidenta de la Asamblea canceló USD 423 por hospedarse en una habitación vip en un resort de la localidad.

“Este fin de semana estuve en Galápagos, realizando mi trabajo de fiscalización. Pagué de mi bolsillo un buen hotel de USD 35, incluido desayuno. ¿Cuál es la diferencia con Guadalupe Llori que canceló USD 423 con cargo a la Asamblea?”, cuestionó el legislador.

ATENCIÓN| Este fin de semana estuve en Galápagos, realizando mi trabajo de fiscalización. Pagué de mi bolsillo un buen hotel de $35, incluido desayuno. ¿Cuál es la diferencia con Guadalupe Llori que canceló $423 con cargo a la @AsambleaEcuador ? pic.twitter.com/RBSIwQU5OC — Fernando Villavicencio Valencia (@VillaFernando_) September 20, 2021

El portal la Historia reveló que conjuntamente con Llori se hospedaron ocho personas más y los servidos brindados fueron varios, incluido cinco masajes de USD 32,50 cada uno. En total, por dos días de servicio, gastó USD 846,20.

Llori ocupa el cargo de presidenta de la Asamblea Nacional desde el 15 de mayo del 2021. Pese a las constantes denuncias del mal uso de dinero público y ejercicio de sus labores, la autoridad no se ha pronunciado al respecto.

Te puede interesar