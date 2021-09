“Ahí está su dinero, mugrosos”, profesor quema 50.000 dólares con que habrían querido sobornarlo

El profesor mexicano, Álvaro Cázares, es secretario en Michoacán de trabajos y conflictos del nivel preescolar. Mediante un video hizo una denuncia pública de un presunto soborno. Le dieron fajos de billetes y decidió quemarlos.

El dinero, que sumaba alrededor de 50.00 dólares habría sido entregado por Benjamín Hernández Gutiérrez, líder de su sección sindical para que guarde silencio en actos corrupción.

“Pero eso no lo podemos hacer, porque yo también soy trabajador del estado de Michoacán y he sufrido los embates del gobierno durante más de cuatro años. Sé lo que es no comer, porque no nos llega el sueldo, pero esto no lo voy a permitir; y si es necesario que me quiten mi plaza no importa. Aunque mi vida peligre, no me importa. Me mandaron a hacer una función y voy a defender a mis compañeros”.