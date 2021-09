María Levy envía un mensaje sobre la Covid-19 a sus seguidores

María Levy no escapó de las garras de la Covid-19, y desafortunadamente se contagió. Luego de pasar un par de semanas ausente de las redes sociales, volvió a aparecer para contar acerca de lo mal que la pasó debido al virus que se convirtió en pandemia el año pasado.

María Levy compartió a través de sus redes sociales cómo la pasó durante los días que estuvo con la enfermedad. Pues a ella el virus le causó un fuerte malestar, y admitió haber subestimado la enfermedad. Y es que la modelo e influencer pensaba que el tener un estilo de vida saludable no experimentaría síntomas fuertes, pero su realidad fue otra.

“Oigan estuve súper desaparecida porque me dio Covid y yo decía: ‘Soy súper sana, no me va a dar y si me da, me va a dar súper leve’. Pues no, me tumbó, me tumbó tres semanas. O sea, apenas ayer me sentí bien, fue de tres semanas. Entonces, cuídense mucho, por favor, no se confíen”, dijo María.

“Cuídense mucho”

En su cuenta de Instagram la hija de la famosa actriz fallecida, Mariana Levy, contó que hace poco se realizó una nueva prueba de Covid-19, la cual arrojó un resultado negativo, pero a pesar de ello, la joven artista seguía con síntomas fuertes.

“Honestamente ya estoy bastante desesperada de sentirme mal, pero yo creo que justo tengo que aprender a ser superpaciente con mi cuerpo. Con sus procesos y agradecerle por mantenerme sana y tener muchísima paciencia. Cuídense mucho”, explicó.

Hay que recordar que este no es el primer problema de salud complicado que Levy ha sufrido. La influencer ha hablado abiertamente, en sus redes sociales, que atravesó un trastorno alimenticio durante más de una década.

Levy: “Me comparaba constantemente con otras modelos“

La nieta de Talina Fernández, relató el duro padecimiento que sufría cuando era una jovencita de 15 años: “Yo estaba supermal. Estaba superinconforme conmigo misma. Yo me comparaba constantemente con otras modelos y con estándares de belleza inalcanzables”, relató María, hace unas semanas, en un video.

Agregando qué, “en el momento en el que más delgada estuve, fue el momento en que más infeliz estuve, y más vulnerable fui. Hay que estar muy conscientes de que hay una historia atrás, quien se compara con otras personas no sabe qué hay detrás”, expresó Levy.

