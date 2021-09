Mae Montaño se pronuncia tras dejar el cargo de ministra de Inclusión Económica

Mae Montaño extendió una misiva tras dejar su cargo como ministra de Inclusión Económica. En el comunicado explicó que le pidieron su renuncia y que en ningún momento, durante su gestión, se ha malversado fondos públicos.

“Tuve una reunión con el Secretario General de la Administración, Iván Correa, que, en teoría, iba a versar sobre uno de los programas que el MIES está ejecutando denominado ‘Ecuador sin Hambre'”.

“Grande fue mi sorpresa cuando el Secretario General de la Administración, desvió el tema de la conversación para señalarme que ellos (supongo que refiriéndose al Gobierno) necesitan ‘rescatar el MIES para sí’ como preámbulo para solicitarme la renuncia”, escribió.

Montaño se refirió a una gigantografía donde su figura aparece. Apuntó que se realizó sin su autorización ni conocimiento.

“Durante mi gestión en el MIES, ni un solo centavo del erario público ni de mi bolsillo personal siquiera, se ha destinado para ninguna actividad pública que no sea de temas estrictamente relacionados con el servicio a los más vulnerables”.

“Tengo una trayectoria impecable en mi vida política y privada que me la he ganado a pulso. El pueblo en cada rincón del país donde voy me la reconoce, ha sido un trabajo limpio y honesto de años lo que ha hecho que la gente en la calle me haga saber su cariño, su empatía, su identificación con mi historia de vida y mi trayectoria profesional”, enfatizó.

Pronunciamiento del Gobierno

A través de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia se agradeció a Mae Montaño por su labor durante el mandato de Guillermo Lasso. Se informo, además, que en las próximas horas se designará a quién continué en la función.

COMUNICADO OFICIAL | El Gobierno del Encuentro agradece profundamente a Mae Montaño por la intachable labor desempeñada durante su gestión en @InclusionEc.



En las próximas horas, el presidente @LassoGuillermo designará oficialmente a la nueva autoridad de esta entidad. pic.twitter.com/wKHRJmLXuV — Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) September 14, 2021

Te puede interesar