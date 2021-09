Conductores que mantengan los 30 puntos se les exonerará el 50% del valor de las licencias

Los conductores que han mantenido los 30 puntos en la licencia y no ha sido sancionados durante el tiempo de vigencia del documento, se les exonerará el 50% en el pago del valor de la especie de la licencia de conducir, ya sea en la renovación o cambio de categoría de la misma. Por ejemplo para la licencia tipo B ya no se pagará 68 dólares, si no 34 dólares.

Así lo informó la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) que habilitó la plataforma informática para aplicar a la exoneración de la mitad en el pago del valor de la especie de la licencia de conducir, como lo establece el Art.98.c de la reforma a Ley de Tránsito, vigente desde el pasado 10 de agosto.

De acuerdo con la institución, esto se visualizará automáticamente en la página web de la ANT, cuando la persona interesada solicite una orden de pago para cancelar el valor de la especie, como parte del proceso de renovación.

La nueva #LeyDeTránsitoEcuador incentiva las buenas prácticas de conducción.

Ahora la renovación de tu licencia te costará la MITAD si tienes 30 puntos y no te han sancionado durante la vigencia de la misma.#JuntosLoLogramos pic.twitter.com/GPlgMR5ell — ANT Ecuador (@ANT_ECUADOR) September 14, 2021

“Este es un incentivo por buenas prácticas conducción que se suma a los otros beneficios que trae la ley, como la remisión de recargos a las contravenciones de tránsito que estará disponible hasta el 16 de diciembre del 2021”, reza el comunicado.

Además, el descuento por el pronto pago, es decir que, quien cometa una contravención de tránsito tendrá 20 días para cancelar una vez que le llegue la notificación, así accederá al 50% del valor de la multa.

