Conductor de tren fue de denunciado por no usar lenguaje inclusivo y saludar con “damas y caballeros”

“Buenas tardes, damas y caballeros, niñas y niños”. Fue la frase que utilizó un conductor de tren de la empresa británica London North Eastern Railway, para dirigirse a sus pasajeros durante una ruta. Sin embargo, esto le causó una denuncia en redes sociales por parte de una persona no binaria por no usar lenguaje inclusivo en su saludo.

Laurence, que se identifica como persona no binaria, publicó la queja en Twitter que hasta ahora sigue siendo viral.

“Como persona no binaria, este anuncio no se aplica en realidad a mí, así que no lo escucharé”, escribió Laurence Coles en Twitter.

En su foto de perfil, de ese entonces, aparecía en la estación de tren, portando un tapabocas con los colores de la bandera del colectivo LGBTIQ+.

Twitter @laurencec123

De inmediato, la compañía respondió a la queja de Laurence y este fue el argumento:

“Lamento mucho leer esto, Laurence, nuestros gerentes de tren no deberían usar un lenguaje como este, y te agradezco que me lo hayas hecho notar”.

La empresa también pidió a Laurence que le informe en qué servicio se encuentra ya que se asegurará que sean tan inclusivos, “como nos esforzamos por ser en LNER”.

El conductor no será sancionado, pero la compañía de trenes ha dicho que realizaría una capacitación para que los trabajadores aprendan a usar el lenguaje inclusivo.

Medios locales destacan, por oro lado, que Laurence trabaja como vigilante en los Ferrocarriles del Suroeste de Londres y es también referente LGBTIQ+ del Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y del Transporte (RMT) y del Partido Laborista, en Tooting, al sur de la capital de Reino Unido.

