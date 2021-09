Así se vive la caravana en Tulcán en homenaje a Richard Carapaz

Richard Carapaz ya está en casa. Esta mañana llegó al hogar de sus padres en Tulcán. Finalmente se ha reunido con su familia tras el homenaje que le rindió el Gobierno por su oro olímpico. Ahora, se desarrolla una caravana con 13 carrozas multicolor en las calles de su tierra.

En la actividad para homenajear a ‘Richie’ participan Gobiernos locales, universidades y otras instituciones. En las carrozas se destaca el trabajo deportivo de Carapaz y su aporte al deporte ecuatoriano desde sus inicios y logros alcanzados.

Carapaz encabeza la caravana junto a su familia en un bus de dos pisos; el recorrido tiene previsto llegar al cuartel de la Subzona de Policía Carchi.

Posteriormente ofrecerá una rueda de prensa con medios locales.

Reconocimiento presidencial

Carapaz fue homenajeado ayer por el presidente Guillermo Lasso, en el palacio de Carondelet. En el lugar recibió el incentivo económico de USD 100.000 tras conseguir el oro olímpico.

“Todavía no sé qué gran vuelta voy a hacer. Mi objetivo es volver al Tour, es una carrera que me gusta muchísimo, que la he vivido desde dentro y desde fuera. Es un objetivo”.

Richard Carapaz, en una rueda de prensa en el Coliseo del Ministerio del Deporte.