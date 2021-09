El impresionante físico del árbitro del cotejo Uruguay vs Ecuador

Anderson Daronco es el árbitro brasileño de 40 años que pitó el cotejo entre Uruguay y Ecuador por Eliminatorias a Qatar 2022. El colegiado es considerado uno de los mejores de Latinoamérica y también uno de los que posee un envidiable estado físico.

Daronco ha llamado la atención, en repetidas ocasiones, por su corpulento cuerpo. Pese a sus notables músculos y apariencia imponente, él se ha catalogado como amante del diálogo.

“No me gusta valerme de mis músculos para que me respeten sobre el campo. El respeto se gana arbitrando bien, con un buen trato hacia los futbolistas y acertando en las jugadas más polémicas. Así que no hago mucho caso a los comentarios sobre mi físico, pero sí, puede que sea el árbitro más fuerte del mundo (risas)”, señaló en una pasad entrevista.

Muchos periodistas han tildado que el brasileño podría ser conocido como el Cristiano Ronaldo de los árbitros, debido a su condición física. No obstante, no solo sus músculos son dignos de reconocer, en 2015 fue premiado como el mejor de Brasil y ha dirigido cotejos de Champions League, Libertadores y Mundial.

Además de Daronco, Danilo Simon, Álvaro Rocha y Rodolpho Tosku acompañaron a su similar en el gramado.

Uruguay vs Ecuador

Charrúas y tricolores están obligados a ganar si quieren mantenerse en zona de clasificación y estar holgados a los futuros partidos. De cara a este último cotejo de la triple fecha FIFA, ambas selecciones solo están distantes por un punto.

