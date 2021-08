Gregorio Pernía, de ‘Sin senos sí hay paraíso’, da impactante relato contra la vacuna del covid

Gregorio Pernía, de ‘Sin senos sí hay paraíso’ sorprendió en una entrevista al confesar un trágico hecho y que sumaría a las razones por las que estaría en contra de la vacuna del covid.

En los últimos días, el actor ha estado en el ojo del huracán por un video donde aconseja a los internautas, no ponerse la vacuna.

Pero eso no fue todo, ya que Gregorio habló de una teoría conspirativa: “Vamos en el camino que ellos quieren, tanto los Illuminati, Bill Gates, y todos ellos. Ellos ya tienen ese camino escogido”.

“El que no se ponga la vacuna no va a comer. De pronto nos toca regresar a nuestra esencia, a nuestra finca, a nuestras gallinas, los que no queremos la vacuna. Van a decir: ‘¿Mi hermano, tiene la vacuna? ¿No la tiene? No puede trabajar’. Si no trabaja, no come. Así que se jodió”.