Thalía se viste de Mancandy

El diseñador y músico mexicano Mancandy aceptó la invitación a participar en un interesante reto creativo: diseñar, en exclusiva, para la reconocida cantante y actriz mexicana Thalía, tomando como inspiración, además, los inicios artísticos de esta.



¿El resultado? Del lado de Mancandy: un ‘total look’, formado por un ‘body’, con guantes, y un ‘facekini’. Como extra: una ‘Puffer Oversize’, característica de la marca del creador.



Del lado de Thalía: la sorpresa y la alegría de atreverse a algo completamente nuevo para ella, que por primera vez viste unos diseños fuera de lo convencional; incluso, disruptivos, en relación con todo lo que conocía o había vestido hasta ahora.



“Siento importante romper nuestros propios límites. Tal vez en otros tiempos no me hubiera puesto algo así, y eso que siempre he sido atrevida y arriesgada con la moda.

⁣Solo que ahora me divierto más y no me tomo las cosas tan en serio. Por el contrario, mientras más diferente y arriesgada sea la experiencia, ¡mejor!

⁣

MANCANDY, gracias por este look, inspirado en #ThaliaLosInicios“. Thalia

A principios de 2021, la música de la intérprete -toda la que comprende su catálogo- llegó finalmente a las plataformas digitales.



‘Thalía, los inicios’ es el nombre que se dio a las diferentes dinámicas que celebran este relanzamiento y MANCANDY fue convocado para ser parte de la fiesta.



“El equipo de Thalía me buscó para diseñar un look inspirado en sus inicios, ¡y no dudé en decir que sí! Para mí, Thalía representa un ícono, tanto en la música como en la moda. Siempre ha sido alguien a quien he admirado y es un honor para mí ser parte de su historia. Para abordar los diseños, partí de un elemento que tenemos en común, las ‘Daisies’, que yo ya he utilizado en mis colecciones, como en la de 2015. Verla a ella en un ‘body’ de estas flores se me hizo tan icónico. Canciones como ‘Amarillo azul’ y ‘Love’ me llevaron a esta creación, tan sexualmente propositiva”, comparte Macandy.