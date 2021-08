¡Para llorar! Perrito acompañó a su dueña hasta la tumba en Santa Rosa, provincia de El Oro

Por algo dicen que el perro es “el mejor amigo del hombre”. Su amor incondicional hacia los humanos no tiene límites. Así lo demostró, como en muchos casos, un pequeño can en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, que acompañó a su dueña hasta la tumba.

En redes sociales se ha difundido el video en el que se observa que durante el sepelio de la mujer, el ataúd es trasladado en un vehículo. Al lado, está el perrito. Según medios locales, esto ocurrió el 22 de agosto.

Asistentes al acto fúnebre grabaron con sus dispositivos el recorrido en el que el perrito acompañó a la mujer que en vida le dio amor y cuidados. El fallecimiento de su fiel amiga significó mucho para este pequeño peludo de cuatro patas.

En las imágenes se aprecia que el can no quiso apartarse del féretro. Por lo cual, familiares y amigos de la fallecida, no pudieron impedir que el perrito esté junto a la carroza donde se encontraba su dueña.

Esperemos que la familia de la hoy difunta se haga cargo del perrito y le den los mismos cuidados y amor como ella hizo en vida.

