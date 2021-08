La exministra de Finanzas, María Elsa Viteri, pide ayuda para costear su tratamiento contra el cáncer

Gracias a todas mi gente humilde y solidaria. A quienes realmente me han demostrado su aprecio y preocupación. Para quienes María Elsa Viteri es un SER HUMANO comprometido con su gente, no un rival político o una amenaza. Durante toda mi vida he tenido la DIGNIDAD de vivir con mi trabajo y hoy no será diferente. SOY HUMILDE y digo GRACIAS por las distintas formas en que me han expresado su cariño.