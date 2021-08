¡Estalla la red! Supuesto tráiler de ‘SpiderMan: No Way Home’ se filtra

En redes ha sido tendencia desde ayer ‘SpiderMan: No Way Home’, una de las películas más esperadas de 2021 (estreno para diciembre de este año), ya que se filtró lo que sería el tráiler del filme. Pero todavía no hay una confirmación oficial. Ante ello, los fans han enloquecido y no tardaron en expresar sus reacciones en Internet, con memes, tuits y más.

Vale recordar que el video se observa en una muy baja calidad ya que aparentemente fue grabado con un smartphone, desde otro dispositivo. También se deja ver que claramente el adelanto no está terminado al 100%.

No hace falta ser un experto para darse cuenta que no tiene, aún, efectos especiales. De hecho, ninguna de las escenas que aparecen en el avance se han visto en anteriores películas de SpiderMan.

¿QUÉ APARECE EN EL ADELANTO?

En lo que sería el tráiler de ‘SpiderMan: No Way Home’ se puede ver la llegada de viejos aliados y enemigos, las consecuencias de la anterior entrega y algunas ausencias. Esos serían de los elementos más llamativos.

Por ejemplo, la aparición de Doctor Strange. De él ya se rumoraba su participación en la película. Aunque uno de los mejores momentos del adelanto es la llegada de Doctor Octopus de Alfred Molina. Fue el mismo actor que confirmó su regreso en una entrevista con The Hollywood Reporter.

Ante esas apariciones, los fanáticos han especulado que en esta entrega podría regresar tanto Toby Maguiere como Andrew Garfield los hombre araña de las viejas entregas. Sin embargo, en este adelanto brillan por su ausencia

MIRA LAS IMÁGENES

Puedes ver el vídeo de Spider-Man: No Way Home aquí. Pero recuerda que lo más seguro es que Marvel y Sony Pictures harán hasta lo imposible para desaparecer esta filtración.

Por si alguien quiere verlo aquí está el trailer filtrado de #SpiderManNoWayHomeTrailer pic.twitter.com/sUM8nyR5sF — ad.rian512 (@el_minto1830) August 23, 2021

REACCIONES EN REDES

Te digo que Tobey aparece en el trailer filtrado de #SpiderManNoWayHome. Lo ves? Allí se ve su brazo. pic.twitter.com/r60vMgegwP — Enrique Ortiz. (@EnriiqueOrtiiz) August 23, 2021

Yo al ver de nuevo a Alfred Molina en el trailer de #SpiderManNoWayHome como el Doctor Octopus: pic.twitter.com/OCoGJccyQd — Mafer Mcfly (@MaFerbac23) August 22, 2021

Estaría bien, pero sería una gran decepción no tener el spiderverso #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/vA4tZtcwzQ — Dnilson🇨🇴 (@Dnilson_COL) August 23, 2021

Aunque eso no quita que no quiera ver a Dock Ock, al Duende Verde o a Electro, así como a Tobey o Andrew. Pero tengo miedo de que puedan hasta arruinar el legado de esas películas. Todo esto del #Spiderverse puede salir muy bien o muy mal. Esperemos que sea lo primero. pic.twitter.com/Ms77QswIO9 — SpiderBlack (@SpiderBlack_yt) August 23, 2021

EN VIDEO:

En otros temas: