Ocho días de suspensión, sin remuneración, es la sanción a Rosa Cerda

Ocho días de suspensión en el ejercicio de su cargo es la sanción que recibió la asambleísta Rosa Cerda por sus pasadas declaraciones que instan a la corrupción. La resolución se dio con seis votos a favor del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).

El organismo determinó que la asambleísta Cerda incurrió en una falta administrativa y afectó gravemente la imagen de esta Función del Estado. Además, durante la vigencia de su sanción no recibirá salario.

Declaraciones de Cerda

“Cumpliré mis funciones. Eso les dije: si roben, roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas, compañeros”, fueron las palabras de la legisladora emitidas el pasado 18 de julio. Sin embargo, Cerda enfatizó que su comentario fue sacado de contexto.

En su misiva de respuesta, publicada vía Twitter, destaca que no mentir, no robar y no ser ocioso son los principios de la organización política que representa. Acusó que tras descontextualizar su discurso ella ha sido víctima de un ataque indiscriminado en redes sociales al que los medios de comunicación le han prestado espacio.

Según el funcionario Eitel Zambrano, las palabras de su similar incurre en una falta leve contemplada en los numeral 2 y 12 del artículo 162 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa respecto a los deberes éticos que deben observar los asambleístas.

Zambrano asegura que las declaraciones de la asambleísta Cerda han repercutido negativamente en la imagen y credibilidad de la institución en tres niveles: mediático, ético y el de responsabilidad, donde los ciudadanos esperan respuestas y acciones concretas por parte de la Asamblea.

