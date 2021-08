60 personas intoxicadas por ingerir alimentos contaminados en un bautizo en Cotopaxi

Se supone que la pandemia aún no cesa y que el COVID-19 no tiene descanso. Por ende, las personas deberían -por su salud y la de los suyos- no acudir a fiestas ni celebraciones cuando el país bordea el medio millón de contagiados. Ello parece no importarle a muchos. Este fin de semana, de las 150 personas que acudieron a un bautizo en la parroquia de Cusubamba, provincia de Cotopaxi, 60 se intoxicaron con alimentos contaminados.

Los afectados asistieron a la celebración en la ciudad de Ambato, y en el regreso a sus viviendas sintieron varios malestares como dolor de estómago, fiebre, vómito y diarrea. Por tal motivo fueron trasladados en ambulancias a hospitales que incluso algunos colapsaron. Este hecho se suscitó la noche del 22 de agosto.

En un comunicado de la Coordinación Zonal 3 del Ministerio de Salud se detalló que personas del sector Huachi Grande (Tungurahua) y Cusubamba (Cotopaxi), presentaron intoxicación alimentaria por ingerir alimentos en mal estado. Todas fueron atendidas en las diferentes casas de salud.

Personas del sector Huachi Grande (Tungurahua) y Cusubamba (Cotopaxi), presentan intoxicación alimentaria por ingerir alimentos en mal estado, quienes asistieron a un bautizo.



Al momento se encuentran atendidos en las diferentes casas de salud. pic.twitter.com/Ku6sRRPV0u — Coordinación Zonal 3 (@Salud_CZ3) August 23, 2021

El Ministerio hizo un llamado a la ciudadanía para que verifique el estado de los alimentos previo a su consumo, además de mantener un buen proceso de manipulación de los mismos.

Una asistente al bautizo declaró a Teleamazonas que la merienda la sirvieron a las 23:00: un caldo de pollo y chicha.

Investigaciones de los doctores determinaron que la intoxicación fue causada por consumo de alimentos mal preparados contaminados con salmonela.

