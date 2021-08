Dolor e indignación causa la muerte de este famoso felino en redes. Le quitan la vida al ‘Gato mochilero’, que recorría destinos con su dueño.

El colombiano Jhon Galvis denunció en medio de lágrimas a través de un Facebook Live que su gato ‘Bella Creación’, más conocido como el ‘gato mochilero’ en redes sociales murió, presuntamente a causa de un envenenamiento.

“Mataron a Bella, por qué tienen que ser tan envidiosos humanos, se acabó, envenenaron a Bella, se fue. Dabas luz, maldi** humanidad, ya no podremos dar la alegría que íbamos a dar hoy. ¿Por qué me quitaron a Bella?. Humanos de mier**”, lamentó el humano de Bella en video.

Con más de 25 mil seguidores en la cuenta de Instagram, este gato y su cuidador eran un fenómeno en redes, documentando sus aventuras por Suramérica.

En redes, ya Jhon había contado que ‘Bella’ fue rescatado en Barranquilla, pero en la pandemia se instalaron en Paraguay, donde este humano logró establecer relación sentimental, una familia y numerosos fans.

El presunto crimen del felino ha sido reconstruido por su cuidador, quien registró su desaparición el pasado 15 de agosto en horas de la noche.

Al parecer, ‘Bella creación’ salió a dar un recorrido del cual regresó, presuntamente, mortalmente envenenado.

Le quitan la vida al ‘Gato mochilero’, que recorría destinos con su dueño

Al día siguiente, Jhon se encontró con la dolorosa escena de la muerte de su querida mascota, que encontró tiesa, sin señales de otro tipo de ataque, en el patio de su casa.

Por tanto, su cuidador señala que Bella, murió por el efecto de un potente veneno.

Sin embargo, el cadáver del felino es revisado en una autopsia, para conocer los reales motivos de su muerte.

De igual forma y como homenaje, Bella será embalsamado para que siempre acompañe a su cuidador en la posteridad.

¡Me mataron a Bella! 😿 El gatito mochilero fue envenenado y partió al cielo de los animalitos, así lo confirmó el colombiano Jhon Galvis 🐱💔



Video: ABC pic.twitter.com/V8DS3l8cps — TodosPorCali Noticias (@TodosporCali_) August 20, 2021

“No consigo paz, me siento intranquilo, impotente, tengo un dolor atascado aquí en el pecho que me desespera. Estoy recorriendo cada rincón de esta casa y de este patio (el lugar donde viven) donde mi Bella criatura solía hacer su recorrido para encontrar algún indicio o, no sé, algo que me explique qué fue lo que pasó. No sé cómo explicar este dolor que estoy sintiendo”, dijo Jhon en uno de sus últimos videos en redes sociales.

En conclusión la muerte de Bella ha generado miles de reacciones en redes de fans del ‘Gato mochilero’ quienes expresaron sus condolencias por la pronta muerte de este querido felino de Instagram.

Le quitan la vida al ‘Gato mochilero’, que recorría destinos con su dueño