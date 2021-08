Ari Borovoy dice que por estas delicadas razones es mejor reunir a OV7 en privado

Ari Borovoy es otro de los integrantes de la famosa banda juvenil de los 90, OV7, que se ha manifestado en cuanto a la mala situación que atraviesa el grupo. Y es que desde hace unos meses comenzaron a filtrarse informaciones sobre la mala relación y problemas que han estado teniendo, por lo que se ha visto afectada la realización del recuentro.

Pero por lo que declaró Ari Borobvoy, parece haber un punto y final a las rencillas y el distanciamiento entre los miembros. Pues ya algunos de los integrantes han dado indicios de querer solucionar los inconvenientes que los mantienen alejados desde hace meses.

Los rumores de pleitos en el grupo comenzaron a correr en plena pandemia, y según se sabe no sólo son profesionales, sino de índole personal. Sin embargo, ya la mayoría ha hablado en público expresando que quieren un reencuentro y solucionar todos los problemas. Pues son muchos los años que han compartido y se ven como una familia.

Borovoy: “Todavía no hay nada claro“

El presidente de Bobo Producciones, coincide con estos comentarios expresados por sus compañeros de OV7. Pero Ari recomienda que deben reunirse en privado. Así afirmó en encuentro con los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Borovoy confesó que ya realizó una llamado a Lidia Ávila, Mariana Ochoa, Érika Zaba, Oscar Schwebel, Kalimba y M’Balia Marichal. Y que todo el grupo está de acuerdo en que lo que necesitan es volverse a ver presencialmente y en privado.

“Hice una convocatoria para juntarnos. Todavía no tenemos claro ni el día ni la hora, ni el lugar, pero espero que pronto lo tengamos. No se sabe nada, todavía no hay nada claro señores”, indió el cantante.

“Lo único que se tiene que hacer es hablar“

Confesó además, que sí hay problemas por resolver, pero que la propuesta de reunirse ya está hecha. “Hay muchas cosas que resolver, ya estaremos en tiempo para poderlo hacerlo. Ojalá que pronto podamos darle alguna buena noticia al respecto, la propuesta ahí está”, añadió.

El primero que pidió que la reunión debe ser en privado y alejados del ojo público fue Kalimba. Y Borovoy también lo considera necesario, pues a su parecer hablar sobre los detalles de la interna del grupo ante los medios de podría ser contraproducente para los integrantes.

“Lo único que se tiene que hacer es hablar. No les puedo platicar mucho puesto que fui el primero en proponer no hablar hacia fuera”, sentenció. Añadiendo que espera tener buenas noticias pronto y le agradeció a los miles de fans que los han seguido por 32 años: “Todo se sabrá en su momento, no es el momento para decirles nada. Que los queremos, que los amamos y que ojalá pronto les tengamos una buena respuesta”, finalizó.

