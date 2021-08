Los países en Europa y Asia donde no necesitan visa los ecuatorianos

Los ecuatorianos tienen la opción de viajar a decenas de países sin la necesidad de hacer el trámite de la visa.

De acuerdo al sitio especializado de viajes, Viájala son 48 los países a los que los ecuatorianos pueden ingresar sin necesidad de realizar el trámite.

Pero si quieres viajar y no quieres realizar esta diligencia, aquí te dejamos las opciones que no necesitan visa, no solo en Europa y Asia, sino en cada continente.

Europa

Bielorrusia

Rusia

Georgia

Moldavia

Montenegro

Pexels

Asia

China

Corea del Sur

Filipinas

Hong Kong

Indonesia

Israel

Kazajistán

Macao

Malasia

Singapur

Turquía.

África

Seychelles

Sudáfrica

América

Antillas Holandesas

Antigua y Barbuda

Argentina

Aruba

Bahamas

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

El Salvador

Guatemala

Guyana

Haití

Honduras

Islas Caimán

Jamaica

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

San Vicente y las Granadinas

Trinidad y Tobago

Uruguay

Venezuela.

Oceanía

Nauru

Palaos

Samoa

Tuvalu

Si bien Ecuador ocupa el lugar 62 en el actual ranking de pasaportes no significa que hay libre ingreso en los 92 países a los que se puede viajar, muchos de ellos solicitan la visa.