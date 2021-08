Alcaldesa de Afganistán desesperada dice: “Vendrán por gente como yo y me matarán”

Zarifa Ghafari es la alcaldesa de la ciudad de Maidan Sharh, en Afganistán, y una de las pocas mujeres en ocupar ese puesto, de hecho, la primera en su provincia. Ahora, con la toma de Kabul por parte de los talibanes e instaurado de nuevo el régimen, ha confesado a varios portales internacionales que “teme por su vida“

En una conversación con iNEWS dijo: “Estoy sentado aquí esperando que vengan. No hay nadie que me ayude a mí ni a mi familia. Solo estoy sentada con ellos y mi esposo. Y vendrán a por gente como yo y me matarán. No puedo dejar a mi familia. Y de todos modos, ¿a dónde iría?”.

Y es que la joven Ghafari es reconocida por defender los derechos de las mujeres en Afganistán. Desde hace años, tiene su propio programa de radio donde habla del tema y fundó una ONG centrada en el empoderamiento económico de las mujeres.

El exsecretario de Estados Unidos, Michael R. Pompeo, la exprimera dama de los Estados Unidos Melania Trump y la premiada Zarifa Ghafari de Afganistán posan para una foto en el Departamento de Estado, el 4 de marzo de 2020.

Su historia

Ghafari tenía solo siete años cuando las tropas estadounidenses desembarcaron en Afganistán. Cursó estudios económicos en la Universidad de Punjab, en India, y llegó a ser escogida alcaldesa de Maidan Shahr por el presidente Ashraf Ghani Ahmadzai.

Llegó a convertirse en alcaldesa con solo 26 años en medio de una complicada elección que le sumó numerosos enemigos.

En estos años, ha sido víctima de hasta tres atentados. Uno de ellos fue cuando volvía de recoger el Premio a la Mujer Internacional de Coraje del Departamento de Estado de EEUU.

No pudieron matarla a ella, pero sí a su padre, al que asesinaron menos de tres semanas después del último atentado contra ella. Varios hombres lo abordaron frente a su casa y le dispararon.

La llegada de los talibanes al poder tras el colapso del gobierno afgano, es visto como una amenaza para las mujeres de ese país, especialmente activistas, periodistas y quienes ejercen en política como Zarifa Ghafari.