No respires 2: el monstruo dentro de Norman Nordstrom se desatará de nuevo

NO RESPIRES 2 se estrena en todos los cines de Ecuador el 13 de agosto. Ahora, el ex militar ciego Norman Nordstrom vuelve con un lado más monstruoso y malvado de su personalidad.

Esta es la continuación de la historia del ex militar ciego Norman Nordstrom, quien fue subestimado por todos debido a su ceguera, pero finalmente reveló una voluntad inquebrantable de sobrevivir y obtener lo que quiere.

En la secuela, transcurren 8 años de lo ocurrido en No respires cuando un grupo de jóvenes ingresaron a robar a su casa, esta vez, unos extraños llegarán nuevamente a su puerta buscando algo más preciado: Phoenix, una niña de 11 años con quien ha recreado la familia que le robó un conductor ebrio y encontró la justicia retorcida que siempre sintió que le correspondía.

Norman le oculta su malvado pasado, y su estilo de crianza es muy sobreprotector: está extrañamente comprometido con enseñarle habilidades de supervivencia. Cuando esta nueva amenaza llega a su hogar, el monstruo dentro de Norman se desatará de nuevo … esta vez, revelándole nuevos lados.

Norman Nordstrom no dejará que nada, ninguna persona o conciencia, se interponga en su camino

El thriller de 2016 No Respires, Norman Nordstrom (Stephen Lang) se enfrenta a tres adolescentes que invaden su casa para tomar su dinero, cuando descubren sus habilidades como una máquina de matar para defenderse, colocando al espectador a su favor. Pero conforme avanza la película y se revelan las propias hazañas monstruosas de Norman, “es difícil saber a quién se supone que debes estar apoyando”, dice Fede Álvarez, quien dirigió la primera película y coescribió con Rodo Sayagues.

No respires 2, un acertijo

En No Respires 2, Norman Nordstrom enfrentará las consecuencias de las cosas malas que ha hecho en su vida, aunque tal vez no de la forma en que el público ve venir.

“No queríamos hacer una secuela en la que fuera ‘lo mismo otra vez, más grande’. Estamos contando una historia completamente diferente que plantea las mismas preguntas: cómo se siente la audiencia con respecto a este personaje y lo que está haciendo. Como cualquier buen thriller, es un acertijo: cada escena es una pista y hay que armarla “.

Con No Respires 2, los realizadores exploran a Norman como un anti-villano, un hombre retorcido y descarriado que piensa que está haciendo lo correcto, pero en última instancia, no se puede ocultar quién es en realidad. “Su brújula moral está completamente rota”, dice Lang.

Por supuesto, nada en la vida de Norman es lo que parece al principio, ni su relación con Phoenix, ni los intrusos que entran a su casa. Al igual que en No Respires, Sayagues le dará la vuelta a la audiencia. “Norman sabe que puede haber gente buscando a esta chica, porque hay más en esta relación de lo que parece”, dice Sayagues. “Él esperaba que sucediera algo como esto, así que la está entrenando para defenderse y no confiar en nadie. Norman sabe por qué estos intrusos están tan empeñados en encontrar Phoenix, incluso cuando Norman demuestra que no será un trabajo fácil “.

“Cualquier padre enseña con el ejemplo: le enseñas a un niño lo que sabe un padre”, dice Lang. “La experiencia de Norman es que el mundo es un lugar bastante cruel. Lo que tiene que dar es una técnica de supervivencia, y creo que es algo totalmente legítimo “.