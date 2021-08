¿Recuerdas a la protagonista de ‘Entrenando a papá’? Así luce ahora Madison Pettis

En 2007 disfrutamos de la divertida película ‘Entrenando a papá’ protagonizada por Dwayne Johnson (La Roca) y Madison Pettis y en la actualidad es uno de los clásicos que se podrían ver millones de veces.

Ambos actores, evidentemente, han evolucionado y cambiado con el pasar de los años. ‘La Roca’ se le ha visto en las nuevas películas de Jumanji y por supuesto en dos de la millonaria saga ‘Rápidos y Furiosos’.

¿Qué ha sido de Maddison Pettis?

Pettis en la actualidad tiene 23 años y la hemos visto desde muy pequeña entre los talentos de Disney. Aunque desde sus cinco años ya hacía comerciales y aparecía en revistas.

Pettis es oriunda de Texas y debutó en la televisión en 2005 en “Barney y sus amigos”.

En el canal del ratón la vimos en Cory en la Casa Blanca, fue la voz de Adyson Sweetwater en la serie Phineas and Ferb. Tras su protagónico en ‘Entrenando a papá’ estuvo en otras exitosas películas como A Muppets Christmas: Letters to Santa, Beverly Hills Chihuahua (1 y 2) y la más reciente en American Pie Presents: Girls’ Rules (Netflix).

En la gigante plataforma de streaming la veremos este 27 de agosto en el estreno de He’s All That, un remake de la película de 1999 llamada “She’s All That”. La historia gira alrededor de una influencer que tras ser humillada en línea, decide vengarse de su ahora ex y se atreve a convertir al mayor perdedor de la escuela en un Rey del baile.

Pettis todavía se dedica a la actuación en películas y series menores pero también se desempeña como influencer con más de 4 millones de seguidores en Instagram.

La joven actriz es modelo y embajadora de la línea de lencería de la cantante Rihanna.

En su rol de modelo en Instagram, Madison comparte distintas fotografías de su cotidianidad, ganándose miles de likes y comentarios debido a su belleza.

RELACIONADOS: