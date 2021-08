Pachakutik suspendió por 15 días a la asambleísta Rosa Cerda por sus expresiones ‘roben bien’

El movimiento político Pachakutik suspendió de sus funciones por 15 días a la asambleísta Rosa Cerda debido a sus expresiones “roben bien” durante una convención en Napo.

Esa fue la decisión que tomó la Comisión de Ética y Disciplina de Pachakutik, de acuerdo con Marlon Santi, coordinador nacional del movimiento político.

“La Comisión de Ética y Disciplina dio una sanción de 15 días y eso es un tema que no se podía ahondar porque tiene una sanción establecida. Son temas que PK ha profundizado sobre sus principios de ‘no robar, no mentir, no ser ocioso’. Son principios básicos para todos los miembros de Pachakutik”, expresó Santi en una rueda de prensa.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, también participó en la rueda de prensa y expresó que Pachakutik y la Conaie no pueden “aceptar vocería ni de corrupción, ni por actos, omisión e ideas”.

Agregó que respetarán las decisiones que se tomen en la dirigencia del movimiento político.

CAL ABRIRÁ EXPEDIENTE

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó la queja en la que se pide una sanción para la legisladora Cerda debido a sus declaraciones.

Una vez calificada la queja, el CAL abrirá un expediente a la asambleísta por lo que deberá rendir su versión de los hechos.