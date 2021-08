Turista galés perdió dos dedos de una mano luego de ser mordido por una araña en Ibiza

Dos dedos de una mano perdió un joven tras ser picado por una araña venenosa en Ibiza, mientras disfrutaba de unas vacaciones. Se conoce que la víctima estaba viendo la puesta de sol en una playa, que se cree que es San Antonio, cuando sintió la picadura.

“Me senté en unos escalones y sentí algo y me picó pero no pensé nada en eso. Me desperté a las 5 de la mañana siguiente porque mi mano estaba ardiendo y estaba hinchada”, explican los medios de Ibiza.

¿Qué clase de araña te puede causar esto?

Se conoce que la víctima pudo haber sido mordida en un dedo por un ejemplar de Loxosceles rufescens, también conocida como araña reclusa mediterránea o araña violinista, una especie autóctona de la cuenca mediterránea que en la mayoría de ocasiones provoca cuadros muy leves en las personas afectadas.

El joven luego de permanecer en este país regresó a su país natal, Reino Unido, para continuar con su recuperación y además recibir acompañamiento psicológico y el apoyo de sus familiares.

Atención médica tras la picadura de la araña

Fiebre alta y malestar en su cuerpo fue lo que sintió el joven seis horas después de haber sido picado por la arañan. La mano enrojeció y fue el instante que decidió acudir a un centro sanitario privado del municipio de Sant Antoni.

Aquí le suministraron antibióticos y corticoides, pero horas después seguía sin mejorar y decidió acudir al hospital de referencia de la isla.

“El paciente llegó con una sepsis secundaria a una infección cutánea en la mano y la muñeca. Tenía la mano muy hinchada y los dedos índice, corazón y meñique de la mano dominante muy afectados”, relata Juan Martínez, residente de cuarto año de medicina interna del Hospital de Can Misses.

