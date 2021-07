Ministerio de Educación abre fase de postulación del concurso ‘Quiero Ser Maestro 7’ ¿Cuáles son las vacantes?

El Ministerio de Educación abrió la fase de postulación del concurso ‘Quiero Ser Maestro 7’ con diferentes vacantes en diferentes provincias como inglés, informática, física, química, matemática, lengua y literatura, contabilidad y entre otras.

En un comunicado se detalló que los participantes del concurso ‘Quiero Ser Maestro 7’, que aprobaron la evaluación práctica, la fase de postulación será hasta el 4 de agosto de 2021.

Una vez finalizadas las evaluaciones prácticas del concurso de ingreso al magisterio ‘Quiero Ser Maestro 7’, desarrolladas entre el 10 y 30 de junio de 2021, se ejecutará la fase de postulación.

Fase de postulación

En la postulación los aspirantes podrán seleccionar en función de su elegibilidad y en orden de preferencia, hasta cinco vacantes.

En la fase de postulación podrán participar en esta etapa todos los aspirantes a docentes que aprobaron la evaluación práctica con un puntaje igual o superior al 70% de la nota, es decir 17.5 puntos.

¿Cómo ingresar al sistema de postulación?

Para ingresar al sistema de postulación se debe ingresar a https://servicios.educacion.gob.ec/sgd-moe-web/ y se visualizará las vacantes existentes en cada especialidad, conforme a la provincia, cantón y parroquia.

El usuario y contraseña que deberán utilizar los aspirantes es el mismo que utilizó durante el proceso de inscripción.

El proceso no es obligatorio, pero en el caso de que los aspirantes habilitados no registren su postulación, no serán parte de la asignación de vacantes y se lo debe realizar únicamente en las fechas establecidas (del 26 de julio al 04 de agosto de 2021).

Las vacantes se encuentran publicadas en https://educacion.gob.ec/quiero-ser-maestro-7-fase-de-postulaciones/ y en el sistema informático de postulación. El objetivo, según dicha cartera de Estado, es garantizar la transparencia del proceso.

Se habilitará una fase denominada “validación de postulación” donde el aspirante a docente podrá editar, actualizar, postular nuevamente o eliminar su postulación; esta fase está prevista para el 05 y 06 de agosto de 2021.

De acuerdo con el listado, en Quito, por ejemplo, hay vacantes de educación física, inglés, lengua y literatura, educación general básica y biología de bachillerato.

En Guayaquil están disponible inglés, física de bachillerato, emprendimiento y gestión, educación especial, química de bachillerato.

Cuenca, en cambio dispone de matemática, contabilidad, estudios sociales, y ciencias naturales.

