COE Nacional se refirió al feriado del 10 de agosto

El Director del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, Juan Zapata, se refirió al feriado que se aproxima (10 de agosto), en el marco de la situación con la variante Delta en el país.

Según el funcionario, las autoridades tomarán decisiones y se darán a conocer conforme a los resultados del informe epidemiológico del Ministerio de Salud.

Por tanto, resaltó que la recién resolución anunciada, es la primera del COE Nacional que está ligada a la vacunación por el estado de excepción en El Oro.

Por ejemplo, en el Decreto Ejecutivo 140 en el que se renueva el estado de excepción por 30 días más en El Oro, se ordenan los mismos términos y condiciones, establecidos por los artículos 2 al 6 del Decreto Ejecutivo No. 116 del 14 de julio de 2021.

Sin embargo, el cambio único es que las personas que cuenten con un certificado emitido por la autoridad sanitaria nacional, que acredite su estado de vacunación completo en contra del COVID-19, podrán exceptuarse de las limitaciones a la libertad de tránsito.

“Esa va a ser la dinámica que tomemos en semanas posteriores, en la toma de decisiones. He ahí la importancia de la vacunación. Por lo pronto, no me quisiera adelantar”.