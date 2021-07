Nature’s Garden dona suplementos al Comité de Damas de Solca

Acorde a su compromiso de aportar en el cuidado de la salud de los ecuatorianos, Nature’s Garden donó al Comité de Damas de Solca (Sociedad de Lucha contra el Cáncer) una gran cantidad de suplementos para fortalecer el sistema inmunológico.

Cerca de 10.500 suplementos como Inmunolive, Triple C Forte720 frascos), Triple C Forte, Triple C Advance, Magnesiolive y Eucamiel fueron entregados en la matriz de la entidad en Guayaquil.

Estos productos serán repartidos entre los pacientes de la entidad, quienes por su condición médica son más susceptibles a contraer cualquier tipo de infecciones. Por este motivo, es importante que ellos tengan un sistema inmune fortalecido.

De esta manera, Nature’s Garden sigue aportando con la sociedad, en el mejoramiento de la calidad de vida de las familias ecuatorianas; en esta ocasión, a través de sus donaciones a los pacientes con cáncer.

