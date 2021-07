Jhonatan Narváez: “El masajista del COE fue dos días antes a ponerle unas botas a Carapaz”

El ciclista ecuatoriano, Jhonatan Narváez, se unió a las críticas de su compañero Richard Carapaz al Comité Olímpico (COE), lo que ha desatado una polémica de “dimes y diretes”.

En una entrevista con Ecuavisa Narváez contó que hicieron solicitudes para tener mejores posibilidades en los Juegos Olímpicos pero que no cumplieron.

“Nuestro equipo nos ha apoyado mucho pero la Federación Ecuatoriana ni nos ha preguntado lo que necesitamos para las Olimpiadas, hemos pasado desapercibidos”, dijo el ciclista en la entrevista.

Agregó que necesitaban un masajista por la jornada de Richie en el Tour de Francia, además agregó que ellos viajaron a Japón en un recorrido de 25 horas directamente después de terminar el Tour.

Indicó que pidieron, meses atrás, poder viajar con un masajista del Ineos Grenadiers pero no les fue concedida.

“El masajista no solamente está para el masaje, en este tipo de carreras nos podía auxiliar, abasto, alimentación en momento claves de la carrera y no lo pudimos tener. Sobre la foto que comparte el COE solo le pusieron una botas a Carapaz unos 20 ó 30 minutos, pero no era solo eso. Richard viajó unas 25 horas entre vuelos previo a Tokyo, y ahí necesitaba un masajista que esté 24/7 y no lo tuvo, esa solicitud se la hizo con meses de anticipación a los Juegos Olímpicos al COE”.

Jhonatan Narváez, en una entrevista con Ecuavisa.