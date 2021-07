VIDEO: Periodista Hernán Higuera envía un mensaje tras superar el COVID-19

El periodista ecuatoriano, Hernán Higuera, ya fue dado de alta este 20 de julio tras superar el COVID-19. Hace más de un mes se conoció la noticia que Higuera fue hospitalizado y estaba delicado de salud por el virus. Por el momento se sigue recuperando en casa junto a su familia hasta que pueda regresar a la pantalla donde muchos televidentes lo esperan.

Mediante sus redes sociales envió un mensaje a sus seguidores, amigos y familia por el apoyo en estos momentos.

“De verdad no me alcanzan las palabras para expresar el agradecimiento a todos y cada uno de ustedes durante estos duros momentos de batalla contra el COVID-19 se sumaron en oraciones. A todos ustedes le envío un fuerte abrazo. Quiero decirles que mi estado de salud no es todavía óptimo, pero estoy en proceso de recuperación”.

Gracias de corazón 💖. No me alcanzan las palabras ante tantas muestras de cariño y solidaridad luego de estar dura batalla contra el #covid19.

Me concentro en mi recuperación para pronto estar de vuelta al 100%. pic.twitter.com/2vLKNNMudb — Hernán Higuera (@higuerahernan) July 21, 2021

Anunció que pronto estará de vuelta en el periodismo. “Por ahora la prioridad es recuperar mi salud. Gracias a todos ustedes por no abandonar a mi familia”.

El comunicador informó en su cuenta de Twitter, el pasado 9 de junio, que lo habían diagnosticado con el virus.

Me tocó. He sido diagnósticado con #COVID19. Me encuentro estable, #encasa y bajo supervisión médica.

Les iré contando sobre mi evolución. pic.twitter.com/0MnIZOFFtP — Hernán Higuera (@higuerahernan) June 9, 2021

Esperamos la pronta recuperación de Hernán Higuera.