La efectividad de la vacuna Sinovac frente a la variante Delta del coronavirus

El Ministerio de Salud Pública indicó según sus cifras que la eficacia de la vacuna Sinovac para evitar la gravedad y la muerte es del 100%. Mientras, que su efectividad para evitar enfermedad moderada alcanza el 77.96% y para prevenir contagio del covid-19 es de 50.4%.

Por su parte, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la vacuna CoronaVac de Sinovac la aprobó en junio pasado indicando que “cumple los estándares internacionales de seguridad, eficacia y fabricación”.

La efectividad de la vacuna Sinovac para la variante Delta y Delta Plus

Además, la vacuna de Sinovac previene eficazmente las variantes Delta y Delta Plus, según un estudio que acaba de publicar New England Journal of Medicine (NEJN). Según la investigación, al día 14 después de la segunda dosis, la efectividad de esta vacuna fue del 65,9% para prevenir los síntomas de Covid-19, de 87,5% para prevenir la hospitalización, de 90,3% para evitar el ingreso a UCI y de 86,3% para prevenir la muerte relacionada con infección por Sars CoV-2.

Con el visto bueno de la OMS, esta vacuna de origen chino se convirtió en la sexta para uso de emergencia, luego de los inmunizantes de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson y Sinopharm

Sinovac es una vacuna con virus inactivados que contiene un coadyuvante utilizado habitualmente en muchas otras vacunas (como las que se administran contra la hepatitis B y la antitetánica) y del que se ha demostrado suficientemente que no causa problemas de toxicidad a las personas vacunadas, incluidas las embarazadas, reseña la OMS.

La OMS identificó 11 variantes que pueden afectar la salud pública global. Siete son consideradas de ‘interés’, ya que causan contagio comunitario. Las cuatro restantes están catalogadas como de ‘preocupación’, debido a su mayor transmisibilidad y aumento de virulencia.

En Ecuador circulan tres de cuatro de ‘preocupación mundial’: Alpha (Reino Unido), Gamma (Brasil) y Delta (India).

Esta última empezó a circular en El Oro y Guayas. Se reportan más de 30 casos; los síntomas comenzaron a inicios de junio. El 11 de julio se confirmó el resultado. 7 de ellos fallecieron, dijo el Ministerio de Salud, por enfermedades crónicas, como insuficiencia renal.

La mutación Delta y su compañera, la subvariante Delta Plus, son diferentes a sus antecesoras. Se muestran entre 40 y 80% más transmisibles que la ‘londinense’ y 50% más que la original de Wuhan (China).

Estas variantes causan síntomas distintos, como tos, dolor de cabeza y de garganta y secreción nasal abundante. Con otras variantes lo común era falta de olfato y gusto, especialmente.