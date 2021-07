Detalles del accidente de Julián Gómez, el niño que lloró en homenaje a Egan Bernal

Colombia y el mundo del ciclismo está conmocionado por la trágica muerte de Julián Gómez, el niño que lloró de felicidad cuando vio a Egan Bernal coronarse campeón del Tour de Francia en 2019.

El menor de 13 años practicaba ciclismo de alto rendimiento en la carretera, al igual que muchos ciclistas que son referentes del ciclismo. Lastimosamente, el domingo su vida se apagó luego de ser arrollado por un camión en el sector de Manas, vía que de Zipaquirá conduce a Chía.

Su tío, Guillermo Caicedo, quien fue testigo del accidente, contó que su sobrino fue hostigado por el conductor del camión y terminó debajo de las ruedas.

“Yo iba entrenando con Julián y el abuelo de Zipaquirá a Chía, y un señor en una tractomula intolerante empezó a acosarnos porque no les gusta ver ciclistas por carretera. Venía detrás de nosotros echándonos pito desde lejos, o sea ya venía con intolerancia encima y peleando con nosotros porque estábamos ocupando la vía”, comentó al relatar el momento del accidente para RCN radio.

Caicedo aseguró que el conductor tenía todo es espacio suficiente del otro carril para poder rebasarlos, manteniendo la distancia requerida, debido a que ellos avanzaban en caravana.

“Tenía todo el espacio para adelantar distanciado de nosotros, quería molestarnos y se nos arrimó tanto con la mula que el niño se puso nervioso, perdió el equilibrio y se fue debajo de las llantas de la mula y quedó muerto instantáneamente. El conductor nos asustó tanto… sentir un carro tan inmenso a menos de un metro, un ciclista es un malabarista que va en su bicicleta cuidando su equilibrio y viene un camionero y le pita y hace ese ruido y acoso, todos nos asustamos y más el niño”, detalló el tío de Julián Gómez.

Guillermo señaló que todos empezaron a gritar al ver que el niño quedó debajo del vehículo, que frenó al escuchar el ruido que hizo la bicicleta. “El tipo se bajó de la mula asustado pero exigiéndonos, que porque no íbamos por la ciclovía, no entienden que los ciclistas de alto rendimiento no pueden entrenar por ahí”, agregó.

Finalmente aseguró que llevarán el caso hasta las últimas consecuencias para al menos sentar un precedente y que los ciclistas no sigan muriendo en las carreteras.