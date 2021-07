Hoy no Circula: cómo queda la circulación vehicular en Quito este viernes 16 de julio

Con el plan ‘Hoy no circula’, este viernes 16 de julio en Quito no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 0, 1, 8 o 9 en el horario de 07:00 a 19:00. A partir de las 19:00, pueden circular todos los vehículos hasta las 07:00 del siguiente lunes. Estas medidas se aplican únicamente a la zona urbana dela ciudad, no para los valles de los Chillos y Tumbaco

Para las motocicletas también rige el ‘Hoy no circula’ de acuerdo al último dígito que componga la placa sin consideración de la letra en la que termina.

La restricción no aplica a los vehículos que cuentan con salvoconductos, sector productivo, sectores estratégicos y los que se fijen en el instructivo emitido por la Secretaría de Movilidad.

¿Quiénes sí pueden circular pese a la restricción?

A continuación la lista

Transporte público, comercial y otras modalidades (Interprovincial, taxis convencionales y ejecutivos, turismo, carga mixta y entre otros).

Electromovilidad.

Renta de autos.

Servicios (Provisión de medicinas, servicios bancarios, abastecimiento de alimentos, agua y otros).

Sectores Estratégicos (Telecomunicaciones, recursos naturales no renovables, transporte y la refinación de hidrocarburos, biodiversidad y otros).

Movilización de Autoridades.

Servidores de la Salud Pública y Privada.

Seguridad Pública, Servicios de Emergencias, Agencias de Control y Asistencia Social (vehículos institucionales).

Seguridad Privada.

Servidores Públicos (cuando no estén en modalidad de teletrabajo).

Profesionales (Abogados, periodistas de medios de comunicación social).

Personas con Discapacidad / adultos mayores y/o Personas con Enfermedades Catastróficas y/o Raras.

Sector productivo (Personas Jurídicas – Empresas).

Servicio Públicos.

Revisión Técnica Vehicular.

Los vehículos y personas detallados en el recuadro anterior, no requieren

la obtención de salvoconductos. Deberán presentar documentos habilitantes como: RUC, RISE, Guía de remisión o credencial, según corresponda.

