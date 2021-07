Conoce cómo recuperar documentos u objetos extraviados en el Trolebús y Ecovía

La recuperación y devolución de objetos extraviados es uno de los servicios que brinda la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito a la ciudadanía en los corredores Trolebús y Ecovía del Transporte Municipal.

La gestión de los objetos encontrados y la devolución a sus dueños está a cargo del personal del área de Servicio de Atención al Usuario quienes están ubicados en las terminales y estaciones: Labrador, Río Coca, Playón de La Marín, Recreo, Capulí, Guamaní y Quitumbe.

Los funcionarios cuando encuentran o reciben algún objeto perdido en las estaciones o en las unidades activan el protocolo para encontrar al propietario.

Los objetos o documentos recuperados son ingresados a una plataforma digital alojada en la página web de la Empresa de Pasajeros de Quito: www.trolebus.gob.ec donde los usuarios pueden consultar la base de objetos encontrados en el Sistema Integrado de Transporte.

Los usuarios dentro de la web deben ubicar la pestaña Clientes y dar clic en Objetos Perdidos donde se desplegará un formulario donde se deben llenar los siguientes datos:

 Nombre del propietario

 Fecha de la pérdida

 Tipo de objeto perdido

 El corredor en el que se extravío

Con esos datos el sistema busca el objeto y de estar dentro de la base de datos se lo ubica y el usuario puede acercarse a las oficinas de Atención al Usuario para reclamarlo. Además, los trabajadores buscan en las pertenencias algún dato que pueda dar con el dueño del objeto, números telefónicos, direcciones e incluso nombres para ubicarlos mediante las redes sociales.

Carlos Sánchez es usuario frecuente del Transporte Municipal y extravió su cédula de identidad en una unidad del Trolebús.

“Cuando llegué a mi casa me di cuenta que no tenía mi cédula y no sabía dónde la perdí, en horas de la tarde un señor me escribió a Facebook y se identificó como funcionario del Trole y me dijo que habían encontrado mi documento de identidad y me pidió que me acercará a la Estación del Recreo para retirarla. Felicito la gestión realizada por el personal de Atención al Usuario”. agregó.