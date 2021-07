¿En qué medida funcionan las vacunas que se aplican en Ecuador contra la variante delta y delta plus?

El Ministerio de Salud Pública confirmó que existen 10 casos de la variante Delta del coronavirus en el Ecuador, hasta el momento. La misma es catalogada como variante de preocupación debido a su mayor índice de transmisibilidad y mortalidad en pacientes contagiados.

Debido a sus características la comunidad científica ha explicado cuál es el nivel de protección que ejercen la vacuna contra esta variante, que según la OMS será muy pronto la dominante en el mundo.

Porcentaje de protección

Pfizer

La vacuna Pfizer-BioNtech es altamente efectiva contra la Delta, inicialmente llamada variante india. El director de esta farmacéutica en Israel, Alon Rappaport, ha apuntado que ofrece un 90% de eficacia para prevenir la enfermedad.

Además, un reciente estudio publicado en la revista Nature apunta que Pfizer es capaz de neutralizar todas las variantes conocidas, incluidas esta última (Delta).

AstraZeneca

Un estudio del Public Health England concluyó que la vacuna AstraZeneca es altamente eficaz. Su protección está cerca del 92%, mientras que señaló que Pfizer tendría un porcentaje del 96%. La diferencia entre ambas marcas se debe al tiempo se aplicación de la segunda dosis.

Sinovac

Respecto a esta marca de vacuna, sumada la Cansino y Janssen, existen pocos o casi nulos estudios que asuman su nivel de efectividad para proteger contra la variante Delta.

Sin embargo, una reciente investigación de la Universidad de Chile reveló que la vacuna Sinovac es menos efectiva contra variantes Lamba, Gamma y Alfa. Ricardo Soto, virólogo que encabezó la investigación, indicó que la mayor parte de las vacunas no tiene una respuesta garantizada con las nuevas variantes y puede disminuir su efectividad según la mutación.

¿Qué pasa con la Delta Plus?

Se ha demostrado, según el Ministerio de Sanidad Indio, que una segunda dosis produce suficientes anticuerpos contra la infección sintomática y la enfermedad grave.

Es importante recordar que la mayoría de las vacunas de la covid-19 no proporcionan una inmunidad esterilizante absoluta, sino que actúan para reducir la gravedad de la enfermedad.

¿Qué pasa si solo me he aplicado una dosis?

Los investigadores del Reino Unido descubrieron que la vacuna de Pfizer tenía una eficacia del 33% contra Delta después de una sola inyección. Igual resultado aplica para AstraZeneca.

En Ecuador, actualmente, se suministran las vacunas de marca Pfizer, Sinovac y AstraZeneca.

Es importante tener en cuenta que Delta plus aún no ha despegado sustancialmente, y la Organización Mundial de la Salud todavía no la ha clasificado como variante preocupante.

