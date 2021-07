Estudio revela que las personas que nacieron después de 1975 son menos inteligentes

En medio de las constantes críticas a las nuevas generaciones, en Noruega, una serie de estudios revelaron que la inteligencia en la población mundial ha tenido registros de disminución de al menos siete puntos por generación para todas aquellas personas que nacieron después de 1975, según desató la investigación compartida en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

CONOCE TODOS LOS BENEFICIOS DE COMPARTIR TUS VIAJES CON DIDI

Estas investigaciones revelan que este factor asociado con la disminución de la inteligencia no se debe a factores genéricos, sino a factores del propio entorno en el que las personas se han ido desarrollando.

A esto mismo se le vincula la aparición de los gadgets y la tecnología que actualmente se utiliza, lo cual ha cambiado por completo los métodos de enseñanza y que pese a que cuentan con más herramientas, influyen de cierto modo en los hábitos que generaciones anteriores estaban acostumbradas a realizar.

Para este ejemplo, los investigadores noruegos midieron el coeficiente intelectual de personas nacidos entre 1970 y 2009, siendo más de 730 mil estudios analizados, entre los cuales destacó que los nacidos en 1991 obtuvieron aproximadamente cinco puntos menos de coeficiente intelectual que los nacidos en 1975.

Te puede interesar