Ladrón tomó de rehén a mujer y amenazó con dispararle por varias cuadras

Un intento de robo en una tienda de celulares terminó de la peor forma para un delincuente en la localidad brasileña de Angra Dos Reis, donde el sujeto terminó siendo abatido por la policía tras tomar de rehén a la vendedora del local.

Frente a esta situación, los vecinos que presenciaban la situación terminaron aplaudiendo, según Crónica.

Según la información recogida por el medio, el hecho ocurrió en el centro de la ciudad cuando tres sujetos intentaron robar la tienda de telefonía. Poco después llegó la policía al lugar.

En ese momento, dos de los delincuentes se entregaron, pero un tercero, de 20 años, tomó de rehén a una mujer y salió con ella a la calle, amenazando a la policía.

Por dos cuadras y con pistola en mano, el sujeto caminó con la víctima, siendo rodeado por militares y policías que llegaron al lugar.

La mujer resultó ilesa

Finalmente, un policía de civil, logró disparar al agresor y liberar a la mujer.

Según lo informado por la Policía Militar, el agente ,que pasaba por el lugar, aprovechó un momento de distracción del delincuente para realizar el disparo.

El hombre fue llevado al Hospital de Japuiba, pero terminó falleciendo.

Tras el hecho, se determinó que el sujeto llevaba un arma de 9 milímetros, además se informó que había disparado tres veces antes de la llegada de los efectivos.

“Había amenazas todo el tiempo. Atacaba a un vendedor y le hacía presión psicológica, solo decía que me iba a matar, me preguntaba si tenía padre, madre, hijos ... Dijo que yo no tenía nada que perder, y tampoco lo tenían ellos. (Hicieron) insultos, bromas malas con las chicas de la tienda … Fue horrible “, dijo a RJTV una empleada de la tienda, que optó por no identificarse.