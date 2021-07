Joe Biden enviará mensaje a Putin sobre consecuencias por ciberataques

El presidente de EE.UU., Joe Biden, se reunió este miércoles con su equipo de seguridad nacional para estudiar una respuesta a los ciberataques como el de este fin de semana contra la firma estadounidense Kaseya, que afectó a más de 1.500 empresas en todo el mundo.

Aunque la inteligencia estadounidense no ha hecho pública por ahora ninguna conclusión sobre la responsabilidad del ciberataque, Biden respondió de foma críptica a la pregunta de un periodista de si tiene algún mensaje para el presidente ruso, Vladímir Putin.

El mandatario no dio detalles sobre a qué se refería ni hizo más declaraciones sobre el encuentro que acababa de mantener, al que asistieron responsables de los departamentos de Estado, Justicia y Seguridad Nacional, además de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris.

“No le he llamado a Putin, por aún no estamos seguros. La idea inicial es que ha sido el gobierno ruso, pero aún no estamos seguros”, dijo Biden.