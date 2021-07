Caso YosStop: ‘Rayito’, hermano de Yoseline Hoffman, pide respeto para su mama

El hermano de Yoseline Hoffman, mejor conocido como ‘Rayito’, emitió otro pronunciamiento tras el arresto de ‘YosStop’ quien fue acusada del delito de pornografía en agravio a una menor de edad.

A través de sus historias de Instagram, Ryan habló de la difícil situación que atraviesa su familia y su hermana – la cual calificó de sensible legalmente- razón por la que aseguró no poder emitir ningún comentario al respecto ni mucho menos su madre, Marina Badui.

“La verdad es que me he mantenido un poco ausente de las redes sociales. Ya saben por lo que estamos pasando mi familia y yo. Grecia (su esposa) y yo no hemos querido decir nada al respecto; la verdad es que ni siquiera podemos decir nada, saben que todo esto me está afectando mucho sentimentalmente”, dijo Ryan a través de sus historias.

El youtuber se ha dedicado expresamente a publicar su contenido laboral en redes y no hablar de su hermana tras la detención. Pues en pocas ocasiones él ha hablado de Yoseline ya que ambos han aclarado que su relación no es la mejor.

‘Rayito’ en el video también pidió respeto para su madre, quien ayer fue abordada por la prensa en los exteriores del Juzgado de Ciudad de México y decidió no hablar del tema.

“Les quería pedir de favor, mi mamá es una señora mayor, les quiero pedir por favor respeto y que entiendan la situación por la que está pasando mi familia. Por el momento no puedo decir mucho más porque es una situación bastante delicada y pues no quiero afectar de ninguna manera”. Ryan Hoffman.

Ayer, la madre de Yoseline dijo al referido medio que no podía dar declaraciones. Ella estaba acompañada por el novio de la youtuber quien pidió a la periodista que tenga “un poquito de consideración” ante la situación que atraviesa la familia.

“Están viendo los abogados; eso es todo”, fue lo que dijo la madre de Hoffman ante la insistencia. Respondió con un “no sé todavía”, al ser consultada sobre el estatus legal de su hija.

También aseguró que no ha visto a Yoseline y que ella no estaba en la casa de la youtuber al momento de la detención.

Yoseline fue aprehendida en la noche del martes en su domicilio por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y llevada al penal femenino de Santa Martha Acatitla de la capital.

La detención se dio luego de las acusaciones realizadas por una joven identificada como Ainara Suárez, quien denunció en marzo a Yoseline por el delito de pornografía infantil y violación equiparada.

La denuncia estaba también dirigida a cinco hombres que hasta el momento no han sido detenidos, quienes -según el testimonio de la joven- la agredieron, la violaron y documentaron los hechos, para después difundir la grabación el pasado 25 de mayo del 2018.