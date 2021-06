Muere legendaria figura del rock argentino: Crook integró los Redonditos de Ricota y Abuelos de la Nada

Willy Crook de 55 años falleció, la noticia fue confirmada por su jefa de prensa Paula Alberti a través de redes sociales. El músico se encontraba internado desde el pasado 9 de junio tras sufrir el derrame cerebral.

Willy Crook nació el 28 de agosto de 1965 en Buenos Aires, reseña Diario Uno de Mendoza. Paladín del undergroundy máximo exponente argentino del funk, el soul y el r&b, Crook cuenta con una larga trayectoria. Inició en 1982 como saxofonista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, dejando su huella en los primeros dos discos, Gulp y Oktubre.

“Me fui porque me hervía la cabeza de ideas musicales y con los Redonditos no podía llevarlas a cabo. Me consumían mucha energía. Todo era Lennon y McCartney, es decir, Beilinson y Solari”, contó Willy sobre su salida de Los Redonditos.