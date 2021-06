Guayaquil es referente del turismo médico por la cirugía bariátrica

Crece el número de viajeros, locales y extranjeros, que llegan a Guayaquil a practicarse una cirugía bariátrica, pues esta ciudad cuenta con uno de los especialistas gurú en este tipo de procedimientos, el Dr. Trino Andrade, especializado en cirugía digestiva y bariátrica.

“La cirugía bariátrica o cirugía de pérdida de peso se realiza cuando la dieta y el ejercicio no han funcionado o cuando la persona tiene problemas de salud debido al sobrepeso. De hecho, la hipertensión, obesidad y diabetes son las tres principales comorbilidades registradas en pacientes positivos a COVID-19 desde el inicio de la pandemia”, nos comparte el doctor.

Los resultados de este procedimiento quirúrgico son notables desde las primeras semanas después de que el paciente sale del quirófano.

En promedio, la cirugía bariátrica permite la pérdida de entre el 50% y el 70% del sobrepeso en un periodo de un año.

Compañía de turismo médico de EEUU apuesta a Guayaquil en cirugía bariátrica

El turismo médico se puede definir como el proceso de viajar fuera del país de residencia, con el fin de recibir asistencia médica. Varios factores incentivan a pacientes a realizar este viaje, entre ellos destacan: la calidad de la atención, la tecnología y el costo.

Weight Loss Journey, con sede en la ciudad de Miami, es una de las más importantes compañías de turismo médico de la costa este de los Estados Unidos, la cual ha elegido a Guayaquil como su destino para cirugía bariátrica en una campaña de salud sin fronteras.

El doctor Trino Andrade, quien es actualmente considerado cirujano de excelencia por organizaciones como IOCIM y formar parte de la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad y Trastornos Metabólicos (IFSO), es el médico más visitado por los pacientes que viajan desde el país del norte a realizarse manga gástrica y bypass gástrico.

Aerolíneas incorporan frecuencias en sus vuelos en la ruta Miami – Guayaquil. Con ello, los pacientes se ven beneficiados en poder organizar vuelos directos (4 horas) y hospedaje en un paquete todo incluido de Cirugía Bariátrica.

Historias: “Hay una mejor calidad de vida después de una bariátrica”

Conversamos con Michelle Pate, quien reside en la ciudad Miami, nos cuenta su historia con el sobrepeso; trató pastillas, dietas y ejercicios, sin embargo nada le daba resultados y los problemas de salud no tardaron en aparecer.

“No podía ni dormir, mi hígado graso empeoraba, tenía problemas en mi estomago” ante ello no dudo en volar a Ecuador y operarse con el Dr. Trino Andrade. Hoy afirma estar enamorada con su cambio de vida.

Desde Nueva York, Edison Molina también nos comparte su testimonio. Su principal motivación para operarse fue la diabetes, misma que avanzaba a pasos agigantados al punto de deteriorar su visión.

“Por muchos años tome pastillas e incluso llegue a ponerme insulina tratando de controlar mi diabetes. Luego de mi bypass con el Dr Trino al regresar a Estados Unidos mi doctora me retiró toda la medicación para la presión y para la diabetes, de lo único que me arrepiento es no haberme operado antes”, afirma Molina.