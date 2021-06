Interagua informó sobre cortes programados de agua potable en varios sectores del norte y sur de Guayaquil esta semana. Esto se debe a trabajos de la empresa desde el 21 al 26 de junio. Desde ayer se iniciaron las tareas y una vez que culminen, servicio se restablecerá de manera paulatina.

Ayer se realizaron labores, desde las 09:00 hasta las 17:00 en zonas del norte como Montebello, la urbanización Tottori, Ciudad Santiago, Valle de la Flor y entre otras.

Pexels

Fecha y sectores donde habrá cortes programados de agua potable

22 DE JUNIO

De 08:00 a 16:00: Urbanización Puerta de Hierra, urbanización anexa a Colinas de Los Ceibos, Colinas de Los Ceibos Zona A.

De 09:00 a 19:00: Bloque 22 de Flor de Bastión, bloque 22.

De 10:00 a 18:00: Colinas de la Alborada, cooperativa La Tierra Es Nuestra y Los Ceibales.

23 DE JUNIO

De 10:00 a 18:00: Cooperativa Juan Bautista, precooperativa Assad Bucaram fase 1, Lotización San Vicente, precooperativa Assad Bucaram fase 2, Pascuales, Paquisha, precooperativa Assad Bucaram fase 3, Terrenos de Indulac, El Cenáculo.

24 DE JUNIO

09:00 a 19:00. Cooperativa Flor del Norte, El Mirador, Colinas de La Florida y Horizontes del Fortín.

10:00 a 06:00: Alborada, Fortuna, 30 de Agosto, Las Acacias, Las Peñas, 12 de Octubre y Las Vegas.

26 DE JUNIO

De 09:00 a 18:00: Parroquia Febres Cordero, Puerto Lisa, Abel Gilbert. Norte: calle 26 SO Portete, Sur: brazo de Estero, Este avenida 30 SO calle 21, oeste Pasaje 28 SO calle 19 hasta García Goyena y avenida 26 SO Portete y calle 17, norte calle 26 SO Portete, sur primer callejón 31SO callejón Alianza, este Pasaje 28 SO calle 19 hasta García Goyena calle 30 y oeste avenida 23 SO calle 14.