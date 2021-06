Un pinchazo en la duramadre, el error médico que afectó la movilidad del presidente Lasso

Una punción peridural o pinchazo en la duramadre recibió por error el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, lo que afectó su movilidad los últimos 7 años incluso, lo condicionó a usar bastón.

Todo empezó en el 2013 cuando el presidente Lasso, durante una peregrinación por el denominado Camino de Santiago, en España, se fracturó la tibia y el peroné, por lo que fue sometido a una operación de urgencia.

“Para mala suerte mía, el anestesiólogo comete un error, me pincha la duramadre y me causa un hematoma en la parte final de la médula espinal, que me produjo unos dolores en las piernas insoportables durante 45 días. Bajé 30 libras de peso, no podía dormir, me aparté un poquito del mundo”, relató el Presidente a la agencia internacional AFP, hace unos meses.

LEER ADEMÁS: ¿Se puede tomar alcohol antes y después de vacunarme?

Ese error médico llevó a Lasso a realizarse dos operaciones más. Sin embargo, cuatro años después, en el 2018 el hematoma se había convertido en quistes.

“En el 2018 fuí operado en la Cleveland Clinic, en Estados Unidos, donde se eliminó uno de los quistes”, explicó el Mandatario. Guillermo Lasso, presidente del Ecuador

En palabras de la fisioterapeuta María del Mar Escandell, la duramadre es un tejido fibroso que se sitúa más externamente y en contacto con la cavidad craneal en el caso del cerebro y con el espacio epidural, en la zona donde recubre a la médula espinal.

“Es una capa externa que podemos localizar alrededor de todo el sistema nervioso central, por eso está situado en la cabeza y en el interior de la columna vertebral, para así poder cumplir con su función protectora”, ha explicado la especialista.

Fue intervenido en EEUU

El segundo mandatario Alfredo Borrero, quien es médico de profesión, también ha explicado sobre el problema físico por el que atraviesa Guillermo Lasso.

Durante una entrevista brindada a diario El Universo Borrero confirmó que: “Hace unos años, el presidente tuvo una fractura de la tibia y el peroné, en España… Le realizaron una punción peridural y en ese momento le perforaron la duramadre, y sangró”, ha relatado.

LEER ADEMÁS: 70 menores de edad fueron sorprendidos en fiesta clandestina, en la Isla Trinitaria

¿A qué se habría debido el pinchazo en la duramadre? Según ha comentado el segundo mandatario, quien también es neurocirujano con una especialidad en cirugía de columna vertebral, una punción peridural o epidural, es el procedimiento (pinchazo) para aplicar anestesia localizada en la zona lumbar (parte baja de la espalda).

“Similar a lo que se les hace a las mujeres que darán a luz a través de una cesárea y que les adormece la parte inferior del cuerpo”, Alfredo Borrero, segundo mandatario del Ecuador

“Al presidente se le hizo una siringomielia (siringo, cavidad; mielia, médula), que es una cavidad en la médula espinal, que contiene líquido cefalorraquídeo, y eso es lo que le obligó a ser operado hace dos años en la Cleveland Clinic… Él tenía dos quistes. Uno de ellos se resolvió, pero el otro, que no está en la médula, eso que quede claro, aún lo tiene”, señala Borrero.

Una nueva cirugía buscará extraer segundo quiste

El presidente Lasso será intervenido en un hospital de Miami, este 23 de junio, por el doctor Barth Green, uno de los neurocirujanos más famosos del mundo.

El procedimiento que se realizará Lasso es denominado derivación cistoperitoneal, que dura aproximadamente dos horas.

Sobre ese procedimiento, el Vicepresidente ha comentado cómo sería la cirugía que se le practicará a Lasso este martes.

LEER ADEMÁS: Guayaquil pasa a fase 1: ¿Qué se puede hacer y qué no?

“Le abren dos centímetros en la espalda, llegan al quiste por microcirugía (laparoscopia), le hacen una incisión de un centímetro en la duramadre y le colocan un tubito (catéter) que va desde el quiste al peritoneo, que es una membrana que cubre todo el abdomen. Este tubito va por debajo de la piel… y drena el líquido del quiste”, ha detallado.

La operación es considerada por los expertos como una cirugía de mediana complejidad. Y el objetivo es que el quiste vaya reduciéndose y el nervio deje de tener presión, y comience a transmitir energía al músculo, para que el presidente Guillermo Lasso pueda dejar el bastón en el mediano plazo.