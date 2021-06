Las tiernas palabras de Frida Sofía hacia su padre Pablo Moctezuma por el Día del Padre

Frida Sofía dedicó un emotivo mensaje de felicitaciones a Pablo Moctezuma por el Día del Padre. La influencer expresó su amor y agradecimiento a su padre por ser una persona incondicional con ella. Mucho más en medio de la gran crisis que está atravesando luego de que decidiera acusar a su abuelo materno, Enrique Guzmán, por abuso sexual infantil.

La también entrenadora fitness y cantante, Frida Sofía, dejó saber lo importante que es para ella que siempre la apoye. Además mencionó a la pareja de Pablo, Beatriz Pasquell, a quien dice querer como su familia y que fue gracias a él que llegó a su vida.

Frida: “Gracias por amarme tal y como soy“

“Feliz Día del Padre, papi lindo. Gracias por darme la mano cuando más lo necesitaba. Por tener los pies en la tierra. Gracias por cuidar y amar incondicionalmente a todos tus hijos. Por siempre dar lo mejor de ti”, añadió que le agradece quererla tal cual como es ella. “Gracias por amarme tal y como soy. Por traer a mi vida a Beatriz Pasquell. Gracias por ser mi familia. Te Amo”, escribió en el post de su cuenta en Instagram @ifridag

En la postal que acompañó con el mensaje, aparece Frida abrazando a su padre mientras este está sentado vistiendo un traje negro. Por su parte la cantante luce un vestido de fiesta muy sexi y revelador, con pedrería en color plata. Del cual se desprenden dos tiras largas a los costados.

Y es que ante la polémica que vive la mexicana con su madre, Alejandra Guzmán, y su abuelo, Enrique Guzmán, la cantante se ha refugiado en su padre y su madrastra. Sobre este problema habló Moctezuma, tras haber guardado silencio desde que salió a la luz pública.

“Un tipo desagradable”

Durante una entrevista para De Primera Mano, el empresario declaró que no duda de Frida Sofía y cree en su palabra “al cien por ciento”. Además aseguró que no sabía nada al respecto de los abusos. Pero señaló que Enrique Guzmán siempre le ha parecido “ un tipo desagradable”, que toda su vida “ha sido un abusivo” .

También se refirió a las entrevistas que el veterano rocanrolero ha dado en el programa de farándula Ventaneando, para defenderse de las acusaciones de su nieta. Pablo señaló que le da pena ver como “se hace el sufrido” para librarse de su culpabilidad.

Es sabido que Moctezuma y su exsuegro Enrique nunca se han llevado bien. Incluso, Frida contó cómo una vez se enfrentaron con pistola en mano, cada uno. Y cómo le “robraron su identidad” decidiendo registrarla con los apellidos maternos, a escondidas de su padre.

“Me manoseó desde los cinco“

La influencer confesó el pasado mes de abril que su abuelo la tocaba desde muy pequeña en sus partes íntimas. “Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo (…) me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”, aseveró Frida.

En cuanto a lo que hacía el llamado pionero del rock en español, Enrique Guzmán, la también cantante dijo al periodista Gustavo Adolfo Infante. “Me manoseó desde los cinco. Lo odio y más por cómo fue, pasado de lanza. Ahorita me quedo así de ‘ándale cabrón, ¿y si el mundo supiera?’ Es un delito ¿Sabes qué es lo más asqueroso de todo? Cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere. A esa edad no tienes ni idea“.

