Lasso se equivoca y lo asume con humor en TikTok: “11 de 10 ecuatorianos no conocen las nuevas tecnologías”

El presidente de la República, Guillermo Lasso, dio un discurso en Nueva Loja, Sucumbíos donde entregó 14 puntos de conectividad a Internet y tuvo un error que nadie lo pasó desapercibido: “11 de 10 ecuatorianos no conocen las nuevas tecnologías”. Luego, en su cuenta de TikTok lo tomó con humor.

“Errar es de humanos y rectificar también” dijo Lasso la noche del jueves a través de un video en su cuenta de TikTok.

“Cierto, tienen razón, ayer me equivoqué en Nueva Loja cuando dije ’11 de cada 10′ en lugar de decir ’11 de cada 100 ecuatorianos’; pues bueno, me han divertido algunos memes que han publicado a propósito de este error. Les agradezco que me hayan escuchado y espero que me sigan escuchando en futuras intervenciones”, dijo Lasso en su clip haciendo uso de su buen humor.

11 de cada 10 ecuatorianos nos equivocamos alguna vez. 😅https://t.co/guuKEANtwi pic.twitter.com/WCYx4bYQHu — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) June 18, 2021

Desde su despacho, el presidente se lleva la mano a la cabeza para reconocer su error numérico con la que quiso explicar el poco acceso a internet en los ecuatorianos. “11 de cada 10 ecuatorianos nos equivocamos alguna vez”, escribió en su cuenta de Twitter.

Los memes y reacciones en Twitter tampoco se hicieron esperar, aunque los internautas también aplaudieron la forma en la que reconoció su error.

Te dejamos con algunas:

