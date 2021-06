Hoy no Circula: Así queda la restricción vehicular este viernes 18 de junio en Quito

Este viernes, 18 de junio, no pueden circular dentro del Distrito Metropolitano de Quito los vehículos con placa terminada en 0, 1, 8 o 9 en el horario de 06:00 a 23:00. Tal como establece el Hoy no Circula. Los valles no se incluyen en las medidas.

Mientras que los fines de semana podrán circular todas las placas, pero viernes y sábado habrá restricción en todo el DMQ desde las 23:00 hasta las 06:00 del siguiente día.

El domingo sí habrá libre movilidad hasta las 06:00 del siguiente lunes, en que se inicia la restricción.

La misma normativa aplica para motorizados. Y las medidas estarán vigentes hasta el 30 de junio.

SALVOCONDUCTOS

AMT

De acuerdo con la reciente resolución de la Secretaría de Movilidad, los salvoconductos se mantienen en el horario del ‘Hoy no circula’.

La emisión de nuevos salvoconductos estará restringida únicamente para:

Citas Médicas (2 citas por semana y caducidad de 1 día).

Traslados al Aeropuerto (caducidad un día).

Turismo: para establecimientos de alojamiento, registrados y validados por Quito Turismo (caducidad máximo 15 días).

Turismo: para establecimientos de alimentos y bebidas registrados y validados por Quito Turismo (caducidad máximo 2 días).

Traslado de vehículos nuevos-sin placa (1 día, solo concesionarios autorizados y validados por AEADE y ensambladoras validadas por la CINAE).

Actividades económicas de personas naturales con RUC activo (máximo 2 salvoconductos y validez de 180 días).

Actividades económicas de personas jurídicas (solo podrán reemplazar los salvoconductos anteriormente emitidos y tendrán validez de 180 días).

Otra información en video