Ecuatoriano en España, decidió quitarse la vida, al no poder pagar el alquiler de su departamento

Un migrante ecuatoriano en España, tomó la decisión de quitarse la vida, al no poder cancelar el alquiler de su departamento. Una deuda de 8 mil euros (9.700 dólares) es la que habría acumulado el ciudadano, pues no tenía trabajo desde hace mucho tiempo y que con la pandemia su crisis económica se agudizó.

La noticia alarmó y conmocionó a quienes han conocido el caso de Segundo Fuentes, así lo señalan medios de la localidad. Fuentes vivió en Barcelona desde hace 20 años, y dejó de pagar el alquiler desde el año pasado.

Ara mateix la manifestació en solidaritat a Segundo Fuentes, el veí del barri de Sants, és a davant de la delegació del govern espanyol al C\Mallorca amb un gran cordó policial. pic.twitter.com/H6tELDHcTL — David Melero (@davidmelero__) June 15, 2021

Segundo Fuentes se quedó sin trabajo y sin familia en España:

En la calle Bacardí con su esposa, hijastra y los hijos de la joven, es donde vivió el ciudadano, pero se quedó solo desde hace mucho tiempo, pues desde el 2018 el hombre estuvo desempleado y la familia decidió retornar al Ecuador.

El ecuatoriano, habría buscado trabajo reiteradamente, pero no consiguió uno debido posiblemente a su edad, tenía 58 años. También acudió a la asistencia de la fundación Cáritas Diocesana, que lo apoyó en su compleja situación y trató de reinsertarlo en el mercado laboral, pero fue rechazado.

Milers de persones marxen ara mateix pels carrers del barri de Sants en solidaritat a Segundo Fuentes, l'home assassinat pel capitalisme que va suïcidar-se quan la comitiva judicial el desnonava de casa seva. pic.twitter.com/0z4I0P9D9b — David Melero (@davidmelero__) June 15, 2021

Ecuatoriano dio a conocer sobre su situación de vulnerabilidad:

Se conoce que la dueña del departamento es una mujer jubilada, y que por siete meses se mantuvo sin cobrar la renta antes de poner la demanda. Fuentes habría indicado su situación de vulnerabilidad a Servicios Sociales para acogerse al moratorio de desalojos. Sin embargo, el juez consideró que no se cumplían las condiciones y ordenó el desahucio.

El ecuatoriano se lanzó al patio interior del inmueble donde vivía, cuando llegaron a cumplir con el desalojo la Comitiva Judicial, cuando tocaron su puerta, cuando pidió un momento, cumplió su cometido.

Embajada del Ecuador en España brinda ayuda a familiares:

Una vez conocido el caso, una misión diplomática ecuatoriana y la consular en Barcelona se encuentran brindando ayuda en todas las gestiones a los familiares del compatriota, tanto sobre asesoría jurídica y apoyo psicológico sin costo.

Cabe destacar que este sensible caso no estaba gestionado por el servicio de Asistencia Hipotecaria, al tratarse de un hecho no contemplado dentro de los servicios prestados por ese programa.

Asimismo, señalan que la lamentable situación económica del compatriota fallecido no fue informada al Consulado General por ninguna de las vías establecidas para atender situaciones de vulnerabilidad.

La @EmbajadaEcuESP y el @CECUbarcelona asisten a familia de ciudadano ecuatoriano fallecido: https://t.co/ombIqknbi8



La @CancilleriaEc lamenta esta dolorosa situación y hace extensivo su pesar a los familiares y amigos del compatriota fallecido. pic.twitter.com/wW3nI3RyFy — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) June 17, 2021

