Con una sola donación de sangre, usted puede salvar la vida de cuatro personas

Hoy se conmemora el Día Internacional del Donante de Sangre. Metro Ecuador conversó con la Dra. Johanna Rojas, directora del Banco de Sangre del Hospital Metropolitano. Ella explica a la ciudadanía los beneficios de donar sangre.

La doctora Rojas señala que el principal beneficio al donar sangre es la ayuda que damos a otras personas. Con una sola donación se pueden salvar hasta cuatro vidas. “Donar sangre también es un beneficio para el donante porque al momento de hacerlo se le realiza un examen médico en el que se toma la presión, los signos vitales, el peso, la talla, se hace una medición de hemoglobina para descartar patologías de los glóbulos rojos como la anemia, por ejemplo, y de paso se realizan exámenes mandatorios como VIH, Hepatitis B, Hepatitis C, Sífilis y Chagas”, explica. En cada donación se pueden quemar hasta 650 calorías y la sangre se renueva. Si sacamos la sangre circulante, eso genera que la médula ósea forme nuevos glóbulos rojos.

Secuelas.

Al donar sangre se extraen alrededor de 450 mililitros de líquido y se recomienda ese día hidratarse bien y estar en un estado de reposo relativo, explica la experta. “No quiere decir que se deba estar acostados sin movernos, pero tampoco es bueno ir a correr o al gimnasio, porque ha existido una pérdida de volumen y células”.

Requisitos para donar.

Los pacientes deben tener entre 18 y 65 años. Deben pesar más de 50 kilos, estar y no tener ninguna enfermedad autoinmune o algún tipo de cáncer. Es importante que la persona no tome medicación crónicamente, los pacientes que hayan hecho acupuntura, o se hayan hecho piercings o tatuajes deben dejar pasar un año para poder donar. No se puede donar durante el embarazo o periodo de lactancia.

Tipo de sangre más necesitada.

La doctora Rojas nos explica que la mejor sangre para donar pertenece al Grupo O, porque se le puede poner a cualquier paciente incluso sin saber su grupo sanguíneo. “En un accidente, los médicos no saben con certeza el grupo de sangre de la persona y no hay tiempo para hacer una prueba, entonces se puede poner sangre O a esa persona. Se trata de un donante universal. En Ecuador la mayor parte del grupo sanguíneo es O”.

¿Dónde donar?

Hay algunos hospitales que tienen sus propios bancos de sangre como Solca, Hospital Militar, Hospital Carlos Andrade Marín, el Hospital Metropolitano y la Cruz Roja.

En el Hospital Metropolitano, el Banco de Sangre trabaja de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 y los fines de semana de 08:00 a 13:00. Hay que tener en cuenta que los hombres pueden donar sangre cada tres meses y las mujeres cada cuatro, debido a su ciclo menstrual.

¿Cómo se guarda la sangre para emergencias?

El banco recolecta la sangre de los donantes que llegan, esta sangre se fracciona en distintos hemocomponentes que son concentrados de glóbulos rojos, concentrados de plaquetas, plasma o crioprecipitados. Cuando está fraccionada la sangre en estos elementos, se los almacena según las necesidades a distintas temperaturas. Los crioprecipitados y los plasmas están congelados, las plaquetas están en temperatura ambiente agitándose y los glóbulos rojos están en refrigeración.

“Ya cuando la sangre está etiquetada de acuerdo al grupo sanguíneo y con las pruebas realizadas, hacemos pruebas de VIH, Hepatitis B y C y ‘pruebas NAT’. Estas nos permiten saber a ciencia cierta si es que hay o no algún tipo de infección. Eso da mayor seguridad a los componentes”, manifiesta Rojas. Cuando todo esta almacenado, ingresa el servicio de medicina transfusional. El hospital hace un requerimiento con un pedido debidamente etiquetado con los datos del paciente y su consentimiento firmado que autoriza la administración de sangre. “Ahí nosotros etiquetamos lo solicitado y despachamos”, dice la doctora. “Se le transfunde al paciente y el desecho que queda en la bolsa nos regresa al banco de sangre culminando así toda la cadena transfusional”, culmina.