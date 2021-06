Lo que debes saber de la variante Delta del coronavirus, ya está en 60 países

La desigual vacunación y rápida propagación de variantes de la covid-19 en el mundo pone en jaque a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Recientemente, la variante B1.617.2 o catalogada como Delta se ha trasmitido rápidamente en aproximadamente 60 países.

La OMS la cataloga como “variante de preocupación” y, según la base de datos del GISAID de rastreo de mutaciones, está presente en 67 países. Reino Unido, India, estados unidos, Alemania, Canadá y Singapur son las naciones más afectadas.

El doctor Anthony Fauci, asesor médico y especialista en inmunología en Estados Unidos, indicó que los más afectados por la Delta son jóvenes de entre 12 y 20 años. Incluso, es más frecuente que la variante Alpha (Reino Unido).

¿Por qué es tan preocupante?

A diferencia de sus similares, la variante que se originó en la India causa problema de discapacidad auditiva, dolores de estómago, nauseas, vómitos, pérdida de apetito, dolor de articulaciones, trastornos gástricos graves y coágulos sanguíneos. En algunos casos provoca gangrena.

Especialistas de la India han reportado que los pacientes contagiados con la variante Delta desarrollan complicaciones trombóticas. El año pasado se reportaron tres o cuatro casos, ahora existe por lo menos un paciente a la semana con este cuadro médico.

Los coágulos de sangre se observan en distintos grupos de edad, incluso entre pacientes que no tuvieron problemas de ese tipo en el pasado, así que por ahora los médicos indios no entienden por qué algunos desarrollan los trombos y otros no, comentaron al medio Bloomberg.

La alarma se enciende respecto a esta mutación y que se desconoce si la vacuna causa efectos en ella o or lo menso reduce un cuadro grave en los contagiados. Por estas razones, el médico Abdul Ghafur insta a que creen nuevas vacunas en base a las nuevas variantes de coronavirus.

“No podemos adelantarnos al virus, pero al menos podemos seguirle el ritmo”, comentó Ghafur a Bloomberg.

