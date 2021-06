Caso Madeleine McCann: Un clarividente señala el “lugar exacto” en el que estaría enterrado el cuerpo de la niña

Michael Schneider, un clarividente y exreportero de televisión, ha revelado que el cuerpo de Madeleine McCann -niña británica desaparecida en 2007- fue enterrada en un bosque cercano a Praia de Luz, en Portugal. Ahora, la policía ha incluido el testimonio del hombre en la investigación del caso.

Schneider ha localizado con éxito los restos de varias personas desaparecidas. Ahora brindó a la policía las coordenadas exactas del lugar donde cree que está el cuerpo de Maddie.

Según lo que dice el clarividente, de 50 años, el cuerpo de la menor está enterrado en un bosque a sólo nueve kilómetros del lugar donde desapareció. Esta es una pista que las autoridades investigan.

Schneider declaró a The Mirror que “no he dado la información a la ligera y sin cuestionarme constantemente lo que he dicho porque soy muy consciente de la responsabilidad que supone lo que hago”.

Agregó que está agradecido con que “la policía alemana esté dispuesta a hablar conmigo seriamente”. También que él nunca pide dinero: “Muchas veces tienes una reputación de loco. Que alguien tan solo trate de sacar dinero a otras personas es dañino”.

El caso

La desaparición de Madeleine Beth McCann, de tres años, del hotel donde se alojaba con sus padres el 3 de mayo de 2007 en Praia da Luz, al sur de Portugal se convirtió en un caso muy mediático. 14 años después continúa sin resolverse.

Las autoridades cerraron la investigación en 2008. Sin embargo, en 2020 un fiscal alemán reabrió la investigación tras sospechas de Christian Brueckner, que podría ser el autor material del crimen.

El sujeto cuenta con un historial de abusos sexuales a niños y vivía por la zona en el momento de la desaparición.

